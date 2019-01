Pompeo nomme un émissaire pour le Venezuela

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a nommé vendredi un émissaire, Elliott Abrams, pour contribuer à "restaurer la démocratie" au Venezuela, où les Etats-Unis ont reconnu Juan Guaido comme "président par intérim" en lieu et place de Nicolas Maduro. Cet ex-diplomate, qui a notamment servi sous les présidents républicains Ronald Reagan et George W. Bush, a estimé devant la presse que la crise au Venezuela était "profonde, complexe et dangereuse".Le nouvel émissaire se rendra dès samedi au Conseil de sécurité de l'ONU où Mike Pompeo entend "appeler les autres pays à soutenir la transition démocratique au Venezuela".