L’Allemagne szortira du charbon en 2038

L'Allemagne s'achemine vers un arrêt de l'exploitation du charbon pour sa production d'électricité au plus tard en 2038, selon une feuille de route fixée samedi par une commission nommée par le gouvernement allemand. Cette transition devrait coûter aux pouvoirs publics allemands jusqu'à 80 milliards d'euros au total sur 20 ans, la moitié en aides aux régions concernées dans l'ouest et l'est du pays et l'autre en soutien pour éviter un envol des prix de l'électricité.