Le Liban et la Syrie doivent combattre l'agression israélienne

L'ambassadeur syrien au Liban, Ali Abdel Karim Ali, a déclaré vendredi que le Liban et la Syrie devraient coopérer pour faire face aux menaces israéliennes, ont rapporté les médias locaux. "Le Liban et la Syrie ont un ennemi en commun et devraient coopérer pour faire face à ses agressions", a souligné M. Ali, cité par le journal indépendant en ligne Elnashra. D'après M. Ali, Israël est bien conscient que la Syrie est capable de faire face à son ennemi. "La Syrie est bien plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était au début de la guerre", a assuré l'ambassadeur. M. Ali a ajouté que le fait qu'Israël poursuit ses agressions contre la Syrie montrait clairement que Israël n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs.