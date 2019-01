Messahel à Washington la 4e session du dialogue algéro-américain

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera les 28 et 29 janvier 2019, une visite de travail aux Etats-Unis d'Amérique, à la tête d’une importante délégation multisectorielle, où il co-présidera à Washington, avec le Secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo, la 4e session du Dialogue stratégique algéro-américain, indique son département dans un communiqué. Les discussions porteront sur les différents dossiers de la coopération entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique, ainsi que les perspectives de son développement. Les deux ministres aborderont, également, les questions régionales et internationales d’intérêt commun.