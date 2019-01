Un terroriste se rend aux autorités militaires de Tamanrasset

Un terroriste, qui a rejoint les groupes terroristes en 2011, s'est rendu vendredi aux autorités militaires de Tamanrasset en possession d'une mitrailleuse de type Dictariov et une quantité de munitions, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 25 janvier 2019, aux autorités militaires de Tamanrasset, en possession d'une mitrailleuse de type Dictariov et une quantité de munitions", note le communiqué, précisant qu'il "s’agit du terroriste +DICHILI Dammi+, dit +El-Nacer+, qui a rejoint les groupes terroristes en 2011".