Syrie: 42 morts dans le pilonnage par la coalition internationale

Au moins 42 personnes, dont des civils et des terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) ont été tuées dans le pilonnage par la coalition internationale antiterroriste visant l'ultime réduit de "Daech" dans l'est de la Syrie, a rapporté samedi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Selon la même source, des missiles "à courte portée" ont été tirés vendredi soir par la coalition antiterroriste emmenée par Washington, qui intervient en Syrie en soutien aux combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS), a précisé la même source.