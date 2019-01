ONU : la Russie et la Chine bloquent un projet de déclaration américain sur le Venezuela

Un projet de déclaration américain au Conseil de sécurité de l'ONU sur le Venezuela visant à apporter "un plein soutien" à l'Assemblée nationale vénézuélienne dirigée par l'opposant Juan Guaido, a été bloqué samedi par la Russie et la Chine, selon des diplomates. Le texte qui souligne aussi l'engagement de cette Assemblée à "restaurer la démocratie et l'Etat de droit" au Venezuela, parlait d'une "absence de légitimité" du dernier processus électoral dans le pays et condamnait un "recours à la violence" des forces de sécurité contre des manifestants. La Russie, avec le soutien de la Chine, a rompu une procédure de silence entre les 15 membres du Conseil visant à faire adopter le document.