La Russie relancera le dialogue inter palestinien à Moscou

Un haut responsable palestinien a annoncé samedi que la Russie accueillera et parrainera à Moscou, mi-février, un dialogue inter palestinien destiné à faciliter la réconciliation et à mettre fin à la division interne. L'ambassadeur de la Palestine en Russie, Abdulhafiz Noufal, a déclaré sur les ondes de la radio officielle Voice of Palestine que Moscou avait envoyé des invitations à dix organisations palestiniennes, dont le mouvement Hamas, et au président du Fatah, Mahmoud Abbas.