L'ONU mènera une enquête internationale sur la mort de Khashoggi

La rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, se rendra la semaine prochaine en Turquie pour conduire une enquête indépendante internationale sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. "Je dirigerai l'enquête indépendante internationale en commençant par une visite en Turquie du 28 janvier au 3 février 2019", a-t-elle déclaré dans un communiqué rendu public vendredi. Elle sera notamment chargée d'évaluer les circonstances du crime et la nature ainsi que l'ampleur de l'implication des Etats et des individus responsables du meurtre. Dans cette enquête, Mme Callamard sera accompagnée de la baronne Helena Kennedy, et du professeur Duarte Nuno Vieira de l'Université portugaise de Coimbra.