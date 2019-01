Centrafrique : pourparlers de paix à huis clos à Khartoum

Les pourparlers entre de hauts responsables du gouvernement centrafricain et des chefs de groupes armés ont repris samedi et se tiennent à huis clos après la suspension observée vendredi suite à la menace des "antibalaka" de se retirer des négociations à Khartoum (Soudan), ont rapporté les médias. D'après une source proche des négociations, les pourparlers de paix ne concernent que le gouvernement centrafricain et tous les leaders des quatorze groupes armés officiellement recensés.