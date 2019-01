Démission de l'ambassadeur du Canada en Chine

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accepté samedi la démission de l'ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum. "La nuit dernière, j'ai demandé et accepté la démission de John McCallum en tant qu'ambassadeur du Canada en Chine", a déclaré M. Trudeau, n'offrant aucune explication à cette démarche. "A partir de maintenant et conformément à l'usage, Jim Nickel, chef adjoint de la mission à l'ambassade du Canada à Pékin, représentera le Canada en Chine à titre de chargé d'affaires", a-t-il fait savoir. "Depuis près de deux décennies, John McCallum a servi les Canadiens honorablement et avec distinction", a souligné le Premier ministre, énumérant tous les postes que M. McCallum avait occupés au gouvernement.