Venezuela : l'ONU prône le dialogue pour résoudre la crise

La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, a estimé samedi que la situation au Venezuela est une source de grave préoccupation, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation dans ce pays, appelant les parties prenantes à résoudre la crise à travers des dialogues. "La crise prolongée dans le pays a eu un impact grave sur la population, avec des niveaux élevés de polarisation politique, des besoins humanitaires croissants et de graves préoccupations en matière de droits de l'homme, et la situation économique dans le pays est devenue désastreuse", a mis en garde Mme DiCarlo.