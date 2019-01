Philippines: une double explosion dans une église fait 20 morts

Vingt personnes, dont cinq soldats, ont été tuées et 111 autres blessées dimanche par deux explosions survenues dans et à l'entrée d'une église catholique de l'île de Jolo, dans la province philippine de Sulu (sud), a indiqué la police dans un nouveau bilan. Un précédent bilan a fait état de 17 morts et 48 blessés. "Nous espérons que le nombre de victimes se limitera à 20," a déclaré le surintendant de police en chef Graciano Mijares, directeur de la police nationale philippine (PNP) pour la Région autonome en Mindanao musulmane.