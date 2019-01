Présidentielle: une application web pour vérifier la carte d'électeur

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a lancé un nouveau service, via son site web, permettant aux inscrits sur les listes électorales, de connaitre les centres et bureaux de vote dont ils relèvent et ce, en prévision de la présidentielle du 18 avril prochain. Lancé en concomitance avec la révision exceptionnelle des listes électorales, ce service permet de consulter toutes les informations relatives à la carte d'électeur comme le numéro de la carte et le centre ou le bureau de vote.