Cameroun: l'opposition accusée de "tentative de déstabilisation"

Les autorités camerounaises ont accusé l'opposition de "vouloir déstabiliser" le pays où de nouvelles manifestations d'opposants, qui contestent la réélection du président Paul Biya, ont conduit à plus d'une centaine d'interpellations, ont rapporté dimanche des médias. "Au moment où le Cameroun s'achemine résolument vers son émergence, tout doit être et sera fait pour préserver la paix et la stabilité", a averti le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi cité par la télévision d'Etat dimanche.