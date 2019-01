Trois trafiquants d'émigrants clandestins arrêtés

Trois trafiquants d’émigrants clandestins ont été arrêtés récemment par la Police judiciaire de Bejaia, qui les a confondus à l’issue d’une large enquête menée entre Oran et Bejaia, et qui a révélé leur implication présumée au moins dans deux opérations y afférentes, indique-t-on dimanche dans un communiqué émanant de la sûreté de wilaya. Agissant sur renseignement, les policiers ont placé sous surveillance, puis arrêté un individu âgé de 31 ans, qui a vite fait d'avouer ses forfaits en reconnaissant avoir participé dans l’organisation, à partir de Bejaia, de voyages clandestins, d’abord en direction des côtes oranaises, puis dirigés ultérieurement vers le littoral espagnol et le territoire français, explique-t-on de source sécuritaire.