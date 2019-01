Plus de 10.000 "foulards rouges" défilent à Paris

Quelque 10.500 "foulards rouges", selon la préfecture de police de Paris, ont bravé la pluie dimanche dans la capitale française pour "défendre la démocratie et les institutions" face aux violences qui ont émaillé les manifestations des "gilets jaunes" ces dernières semaines. Des drapeaux français et quelques drapeaux européens parsemaient le cortège qui scandait "Oui à la démocratie, non à la révolution" et au sein duquel certains manifestants portaient des T-shirts "J'aime ma république", ou "stop aux violences". L'affluence est conforme aux attentes des organisateurs de cette "Marche républicaine des libertés" qui espéraient 10.000 participants "minimum".