Deux foyers de peste des petits ruminants déclarés

Deux foyers de peste des petits ruminants (PPR) ont été officiellement déclarés dimanche au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant de la direction locale des services agricoles. Les deux foyers, confirmés par le Laboratoire vétérinaire régional de Draâ Ben Khedda, ont été découverts, pour l'un, dans la commune de Tizi N'tleta (35 Km au Sud de Tizi-Ouzou) où il a été enregistré sept cas de mortalité caprine, et l'autre dans la commune de Souamaâ (55 Km à l'est de Tizi-Ouzou) avec sept cas déclarés dont six morts.