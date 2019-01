Nouvelle hécatombe de poissons en Australie

Le plus grand bassin hydrographique d'Australie a connu une nouvelle hécatombe de poissons quelques semaines après la mort de près d'un million d'entre eux, le troisième épisode du genre en moins de deux mois, ont annoncé lundi les autorités et les habitants. Le gouvernement fédéral a imputé la catastrophe qui affecte l'immense bassin Murray-Darling, dans le sud-est du pays, à la grave sécheresse en cours mais les spécialistes et les riverains mettent en cause des prélèvements d'eau excessifs et la pollution. Des responsables des services des pêches étaient en route pour Menindee, proche du fleuve Darling, le site concerné dans l'extrême-ouest de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.