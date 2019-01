70.000 personnes marche pour le climat à Bruxelles

Quelque 70.000 personnes ont pris part dimanche à la seconde marche "Rise for Climate" organisée dans les rues de Bruxelles, selon le comptage officiel de la police. Répondant à l'appel de l'association organisatrice Rise for Climate, les manifestants entendent mettre le monde politique sous pression pour qu'il adopte des mesures fortes en faveur de la protection du climat, rapporte le journal belge 7sur7. Parti en début d'après-midi vers 13h30 de la gare du Nord, l'immense cortège est arrivé peu après 15h00 à la place du Luxembourg, devant l'esplanade du Parlement européen, où se sont tenus une série de discours et concerts jusqu'à 18h00.