Espagne: la police intervient contre une grève des taxis

La police anti-émeute espagnole est intervenue lundi pour pousser les chauffeurs de taxis, en grève depuis huit jours contre la concurrence des véhicules de transport avec chauffeurs (VTC), à lever le blocus d'une des artères de Madrid, ont rapporté des médias. Ainsi, des dizaines de policiers casqués et armés et des grues ont été déployés sur la promenade de la Castellana, un axe nord-sud de la capitale, pour obliger les taxis à dégager les véhicules qui bloquaient le trafic. Malgré la tension entre grévistes et policiers, aucune violence n'a été signalée.