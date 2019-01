Syrie: les terroristes d'Idleb "torturent" leurs opposants

Les éléments du groupe terroriste "Hayat Tahrir al-Cham", organisation dominée par l'ex-branche d'"Al-Qaïda" et qui domine le nord-ouest de la Syrie, ont recours à la "torture" et aux "détentions arbitraires" contre des militants qui s'opposent à leur actions de terreur, a dénoncé lundi Human Rights Watch (HRW), dans un communiqué. Les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS) ont consolidé leur emprise sur la province d'Idleb, une vaste enclave de désescalade où cohabitent des groupes terroristes armés et qui échappe encore au contrôle du gouvernement dans le nord-ouest de la Syrie.