La Pologne doit lutter efficacement contre la corruption

Le Conseil de l'Europe a exhorté lundi la Pologne à prendre des mesures concrètes pour davantage lutter contre la corruption de ses fonctionnaires. Selon un sondage réalisé pour l'Eurobaromètre des institutions européennes en 2017, "58% des Polonais estimaient que la corruption était généralisée et touchait également les politiciens et la police", a indiqué un communiqué publié par le Groupe d'Etats contre la corruption (Greco), l'un des organes du Conseil de l'Europe. Parmi ses recommandations principales, le Greco appelle Varsovie à faire de ses "priorités absolues" la création d'un système "d'affectation, de promotion et de licenciement de tous les cadres supérieurs dans la police et les douanes" qui serait fondé sur des "critères d'objectivité, de mérite et des procédures transparentes".