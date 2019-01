France : les "gilets jaunes" décidés à ne plus "se laisser faire"

Les "gilets jaunes" en France ont indiqué dans un appel rendu public lundi qu'ils "ne se laisseront plus faire", se disant "révoltés contre la vie chère, la précarité et la misère". Réunis samedi et dimanche en "assemblée des assemblées" dans la région de la Meuse, ils s'identifient comme des "gilets jaunes" des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées et des manifestations. "Depuis le 17 novembre, du plus petit village, du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable", ont-ils mentionné affirmant qu'ils "ne se laisseront plus faire".