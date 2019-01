L'euro en hausse face au dollar

L'euro s'appréciait lundi face au dollar, à l'aube d'une semaine riche en événements avec le débat sur le Brexit, une réunion de la Réserve fédérale américaine et des négociations commerciales sino-américaines. Lundi après-midi, l'euro valait 1,1427 dollar pour un euro contre 1,1406 vendredi soir. Après une semaine de forte hausse, la livre sterling perdait du terrain face à l'euro et au dollar, à 86,78 pence pour un euro, contre 86,42 vendredi soir, et à 1,3167 dollar pour une livre, contre 1,3196 dollar vendredi.