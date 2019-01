Nigeria: sept personnes enlevées au nord du pays

Des hommes armés ont kidnappé sept personnes qui regardaient un match de football à la télévision samedi soir, dans l'Etat de Zamfara, dans le nord du Nigeria, ont rapporté lundi des sources locales et policières. "Une vingtaine d'hommes, vêtus d'uniformes de l'armée et de la police", ont enlevé les téléspectateurs du match du championnat italien de l'AC Milan et Naples dans un bar de rue de la ville de Birnin Magaji, a expliqué à la presse le propriétaire, Sanusi Ishie. Il a précisé que les ravisseurs "sont arrivés avec des uniformes de soldats et ont enlevé sept hommes pendant qu'ils regardaient le match", soulignant qu'il s'agit "surement d'un kidnapping contre rançon".