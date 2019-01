L'UE appelle le Liban à accélérer la formation d'un gouvernement

La directrice de la délégation de l'Union européenne (UE) au Liban, Christina Lassen, a appelé les dirigeants libanais à former au plus vite un nouveau gouvernement et à lancer les réformes économiques nécessaires pour le pays, a rapporté la presse locale. "L'Union européenne est prête à aider le Liban avec ces réformes", a-t-elle indiqué au cours de sa rencontre avec le Premier ministre désigné, Saad Hariri, selon l'Agence de presse libanaise.