Italie: les migrants pourront débarquer s'ils partent ailleurs

Les 47 migrants secourus il y a dix jours en Méditerranée par un navire de l'ONG allemande Sea-Watch et bloqués en face de l'Italie pourront débarquer s'ils partent en Allemagne ou aux Pays-Bas, a déclaré mardi le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini. "Débarquement des migrants? Uniquement s'ils prennent la route des Pays-Bas, dont le bateau Sea-Watch a pris le pavillon, ou de l'Allemagne pays d'origine de l'ONG", a déclaré sur son compte Twitter M. Salvini, qui est aussi vice-Premier ministre et patron de la Ligue (extrême-droite). "En Italie on en a déjà accueilli, et dépensé, et même de trop", a-t-il ajouté. Le gouvernement néerlandais a toutefois averti lundi qu'il n'accueillerait pas ces 47 migrants.