Le blé en légère hausse sur Euronext

Les prix du blé étaient en légère augmentation mardi à la mi-journée, en attendant les résultats d'un appel d'offres égyptien un peu plus ouvert que de coutume, qui redonnait un peu d'activité au marché. A la mi-journée sur Euronext, la tonne de blé regagnait 50 centimes d'euro sur l'échéance de mars à 205,50 euros et 25 centimes sur celle de mai à 206,50 euros, pour 11.600 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était très stable, reculant de 25 centimes d'euro sur l'échéance de mars à 179,25 euros et étant inchangée sur celle de juin à 182,50 euros, pour un peu moins de 200 lots échangés.