Brésil: Lula pas autorisé à assister aux obsèques de son frère

La justice brésilienne a refusé à l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis avril pour corruption, l'autorisation de sortir provisoirement de prison pour assister mercredi à l'enterrement de son frère. Genival Inacio da Silva, dit "Vava", est mort d'un cancer mardi à 79 ans. La veillée funèbre a eu lieu dans la soirée de mardi et l'enterrement est prévu mercredi à 13h00 (15h00 GMT) à Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo. La défense de Lula avait envoyé à la juge Carolina Lebbos, chargée des dossiers de l'enquête anticorruption "Lavage express", une demande d'autorisation de sortie de prison de Lula "pour assister à la veillée funèbre et à l'enterrement de son frère".