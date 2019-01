Migrants: 5 morts et 130 disparus au large de Djibouti

Cinq personnes sont mortes et environ 130 sont portées disparues après le naufrage de deux embarcations transportant des migrants au large de Djibouti, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). "Après avoir été alertée par des habitants, une équipe de la gendarmerie s'est rendue cet après-midi près du lieu de la catastrophe et a découvert deux survivants ainsi que les dépouilles de trois femmes et de deux hommes", a indiqué l'OIM dans un communiqué. Un survivant a estimé qu'il y avait 130 personnes à bord de son bateau mais n'a pu préciser le nombre de passagers dans la seconde embarcation. Le naufrage a eu lieu environ 30 minutes après que les bateaux surchargés eurent quitté, par une mer agitée, la localité de Godoria, située dans le nord-est de la côte de Dibouti.