L'accord de Brexit n'est pas re-négociable

L'accord de sortie négocié entre l'UE et le Royaume Uni n'est "pas renégociable", a affirmé mardi un porte-parole du président du Conseil européen Donald Tusk. "L'accord de retrait est et reste le meilleur moyen d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'UE. Le backstop (la disposition pour éviter le retour à une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord) fait partie de l'accord de retrait et l'accord n'est pas ouvert à la renégociation. Les conclusions du sommet européen de décembre sont très claires sur ce point", a déclaré le porte-parole.