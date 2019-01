Venezuela: Maduro pour des législatives anticipées

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est dit prêt, mercredi, à organiser des élections législatives anticipées et à négocier avec l'opposition, tout en rejetant la tenue d'une nouvelle présidentielle. "Ce serait très bien d'organiser des élections législatives plus tôt, cela constituerait une très bonne forme de discussion politique, une bonne solution par le vote populaire", a déclaré le président à l'agence publique russe RIA Novosti. En revanche, "les élections présidentielles ont eu lieu il y a moins d'un an, il y a 10 mois", a-t-il relevé: "Nous n'acceptons les ultimatums de personne dans le monde, nous n'acceptons pas le chantage. Les élections présidentielles ont eu lieu au Venezuela et si les impérialistes veulent de nouvelles élections, qu'ils attendent 2025".