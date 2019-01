Trump accuse le renseignement américain d'avoir "tort" sur l'Iran

Le président américain Donald Trump a accusé mercredi ses propres services de renseignement d'être "naïfs" et d'avoir "tort" sur l'Iran, après avoir été contredit par les chefs de ces agences sur plusieurs axes majeurs de sa politique étrangère. "Les membres des services de renseignement semblent être extrêmement passifs et naïfs concernant les dangers que représente l'Iran. Ils ont tort!", a tweeté M. Trump au lendemain du témoignage devant le Sénat de Gina Haspel, directrice de la CIA, et de Dan Coats, directeur du renseignement. Selon Mme Haspel, l'Iran respecte toujours "techniquement" l'accord conclu en 2015 avec les grandes puissances pour l'empêcher de se doter de la bombe atomique, dont les Etats-Unis se sont retirés l'an dernier comme l'avais promis Donald Trump pendant sa campagne.