Huawei exclu d'un appel d'offres en République tchèque

La direction des impôts tchèque a exclu le géant chinois des télécommunications Huawei d'un appel d'offres de plus de 20 millions d'euros pour la construction d'un portail fiscal, ont annoncé mercredi les médias locaux. D'autres institutions gouvernementales ont emboîté le pas au fisc après que l'agence nationale de cyber-sécurité eut averti en décembre que les logiciels et le matériel de Huawei constituaient une menace pour la sécurité de l'État, rapporte le quotidien DNES. Huawei fait face à de telles suspicions dans le monde entier. Les Etats-Unis ont dévoilé lundi une longue série de chefs d'inculpation contre la directrice financière --et fille du fondateur-- de Huawei, accusée d'avoir violé les sanctions économiques qui doivent isoler l'Iran, ainsi que contre deux filiales de l'entreprise accusées d'espionnage industriel.