Deux journalistes français de "Quotidien" arrêtés au Venezuela

Deux journalistes français de l'émission "Quotidien" de TMC ont été arrêtés mardi par les autorités vénézuéliennes près du palais présidentiel de Miraflores à Caracas, a-t-on appris mercredi de sources diplomatiques. Pierre Caillet et Baptiste des Monstiers, reporters de l'émission du journaliste et animateur Yann Barthès sur la chaîne française TMC (Télé Monté-Carlo), filmaient le bâtiment quand ils ont été interpellés, ont précisé ces sources. "Deux journalistes français et leur producteur dans le pays, Rolando Rodriguez, sont détenus au palais de Miraflores depuis la mi-journée" mardi, alors qu'ils couvraient un rassemblement de soutien au président Nicolas Maduro, a dénoncé également le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP).