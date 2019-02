La marine portugaise saisit 2,5 tonnes de cocaïne dans l'Atlantique

La police portugaise a annoncé jeudi avoir saisi quelque 2,5 tonnes de cocaïne et arrêté 11 personnes à bord d'un remorqueur battant pavillon panaméen au large du Portugal. Dans une opération conjointe de la marine et la force aérienne portugaise, onze hommes, tous Européens et pour la majorité issus des pays de l'Europe de l'Est ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Parti d'un pays non-précisé d'Amérique latine, le remorqueur de haute mer "devait rejoindre le continent européen afin d'y livrer la drogue", a indiqué un communiqué de la police.