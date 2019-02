Japon: le taux de chômage recule de 0,1 point à 2,4% en décembre

Le taux de chômage au Japon a reflué de 0,1 point en décembre à 2,4% de la population active, continuant d'évoluer autour de ses niveaux les plus bas en un quart de siècle. Ce taux est dit intégral, ce qui signifie qu'il ne prend en compte que les personnes actives qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois considéré. Les conditions d'emploi sont toujours extrêmement favorables avec 163 offres pour 100 demandes (comme le mois précédent), reflétant une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Le gouvernement a récemment fait voter au Parlement une loi pour autoriser l'accueil de travailleurs étrangers dans les domaines les plus en souffrance (soins, agriculture, bâtiment, etc.), avec la création de nouveaux types de visa.