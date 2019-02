Pékin promet d'accroître ses importations de produits américains

La Chine a accepté lors des négociations commerciales avec les Etats-Unis d'acroître ses importations de biens américains et de renforcer la coopération en matière de protection de la propriété intellectuelle, rapporte vendredi l'agence officielle Chine nouvelle. Les deux parties "attachent une grande importance aux questions de protection de la propriété intellectuelle et de transfert de technologie et ont accepté de renforcer davantage la coopération", a précisé l'agence. Pékin a en outre accepté lors des discussions de mercredi et jeudi d'augmenter les importations de "produits agricoles américains, de produits énergétiques, de biens industriels manufacturés et en termes de services", selon Chine nouvelle.