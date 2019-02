Etats-Unis : les appels à protéger les kurdes en Syrie s’intensifient

Deux sénateurs, républicain et démocrate, ont joint leur voix jeudi à celles de plusieurs personnalités politiques américaines pour demander au président Trump de protéger les kurdes en Syrie, alors que la confusion continue de régner sur la présence militaire américaine dans ce pays. Dans une lettre adressée jeudi au chef de la Maison Blanche, Donald Trump, les sénateurs, Marsha Blackburn et Tammy Duckworth, ont appelé Trump à intervenir pour empêcher une guerre entre la Turquie et les milices kurdes qui ont combattu aux côtés des forces américaines.