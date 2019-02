FAO: 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire

Les aliments impropres à la consommation représentent une menace pour la santé humaine et les économies avec 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire, a alerté l'Organisation des nations unis pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un communiqué publié sur son site web. "Ces maladies (liées à l'alimentation) touchent de manière disproportionnée les personnes vulnérables et marginales, notamment les femmes, les enfants, les populations en proie à des conflits et les migrants", a prévenu la FAO à l'occasion de la première conférence internationale sur la sécurité sanitaire des aliments, qui sera organisé à Addis-Abeba (Ethiopie), les 12 et 13 février, conjointement par la FAO, l'organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union africaine (UA).