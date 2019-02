Trump "sérieux" dans son désir de quitter l'Afghanistan

Le président américain Donald Trump paraît "sérieux" dans sa volonté de quitter l'Afghanistan, a indiqué vendredi le porte-parole des talibans à l'AFP, détaillant le "système islamique" qu'ils espèrent mettre en place dans le cadre d'un accord de paix. "Trump semble sérieux dans ses propos, et il faut qu'il le soit car le maintien des troupes américaines en Afghanistan est préjudiciable à la fois pour l'Amérique et pour l'Afghanistan", a indiqué dans une interview à l'AFP le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid. "Un accord a été atteint sur un cadre de principe lors des dernières négociations à Doha (...) qui, s'il est mis en oeuvre et si les Américains prennent des mesures honnêtes et s'y tiennent fidèlement, alors, si Dieu le veut, nous espérons que les Américains cesseront l'occupation de l'Afghanistan", a-t-il poursuivi.