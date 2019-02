France : nouvelle mobilisation des "Gilets jaunes"

La France se prépare à vivre samedi une nouvelle journée de mobilisation, la douzième du genre, des "gilets jaunes", ce mouvement de contestation de la politique sociale et fiscale du gouvernement qui défraye la chronique dans l'Hexagone et alimente les commentaires ailleurs. Des manifestations et des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes du pays où les forces de l'ordre s'attendent à une mobilisation presque identique à celle de la semaine dernière qui avait rassemblé près de 70.000 personnes sur tout le territoire français.