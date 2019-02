General Motors devrait licencier 4.000 travailleurs salariés

Le constructeur automobile américain General Motors devrait licencier environ 4.000 salariés dans le cadre de son plan social annoncé fin 2018, a indiqué vendredi une source proche du dossier. GM avait indiqué en novembre dernier vouloir supprimer en 2019 15% des emplois du groupe en cessant la production sur sept sites, dont quatre aux Etats-Unis et un au Canada. Les médias avaient alors estimé les suppressions d'emploi à environ 14.000 salariés --dont 6.000 travailleurs syndiqués-- pour une économie de 6 milliards de dollars d'ici fin 2020. Mais le groupe, critiqué au plus haut niveau politique aux Etats-Unis et au Canada, n'avait donné aucune indication sur le nombre exact de postes supprimés.