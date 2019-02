La Chine et le Japon lancent un dialogue sur la sécurité

La Chine et le Japon ont tenu vendredi à Pékin, une consultation diplomatique régulière et un dialogue de sécurité. Au cours de ces rencontres, auxquelles ont assisté le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Kong Xuanyou et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takeo Mori en visite en Chine, les deux parties sont convenues que l'année 2019 était une année "vitale pour le passage à un niveau supérieur des relations sino-japonaises". Les deux parties doivent "saisir l'occasion et mettre en oeuvre le consensus auquel sont parvenus leurs dirigeants, à savoir que la Chine et le Japon sont des partenaires de coopération plutôt qu'une menace l'un pour l'autre, et qu'ils doivent se soutenir mutuellement dans le développement pacifique", selon un communiqué publié à l'issue de la consultation.