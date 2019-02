France: nouvelle journée de manifestations des "gilets jaunes"

Les "gilets jaunes" étaient de retour dans la rue samedi pour une douzième journée de manifestations dans toute la France, marquée notamment par un défilé à Paris contre les violences policières, ont rapporté des médias. Une "grande marche des blessés" est prévue dans la capitale française, deux mois et demi après le début de ce mouvement inédit contre la politique sociale et fiscale du gouvernement. Les manifestants entendent notamment protester contre l'usage par les forces de l'ordre des lanceurs de balle de défense (LBD), mis en cause dans plusieurs graves blessures, selon ces médias.