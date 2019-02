France : 27 attentats terroristes depuis 2012 ayant fait 10.000 victimes

Entre mars 2012 et décembre 2018, 27 attentats se sont produits sur le territoire français, a indiqué un rapport de la Cours des comptes qui souligne que les attentats commis depuis 2015 ont fait plus de victimes que l’ensemble des actes terroristes. Dans ce rapport sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme, publié vendredi, la Cour des comptes a ajouté qu'en prenant en compte les Français touchés par le terrorisme à l’étranger, ce sont 49 attentats qui ont affecté la France de manière plus ou moins directe, causant 281 décès.