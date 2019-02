Australie: alerte à la bombe dans un aéroport international

L'aéroport international de Brisbane, l'un des plus importants d'Australie, a été fermé durant deux heures après qu'un homme eut brandi un couteau et proféré des menaces d'attaque à la bombe, semant la panique parmi les passagers, ont annoncé les autorités dimanche. Selon la police de l'Etat de Queensland, dans le nord-est du pays, l'aéroport a été évacué samedi soir après la découverte d'un "engin suspect" par les enquêteurs appelés sur les lieux suite à des informations faisant état d'un homme menaçant une femme et parlant en arabe. La police a exclu par la suite toute piste terroriste et a inculpé le suspect de 50 ans pour violences conjugales, pour avoir proclamé faussement qu'il allait détruire une installation aéroportuaire et proféré de fausses menaces d'attaque à la bombe.