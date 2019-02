Mexique: les femmes victimes d'enlèvement dans le métro

Des milliers de femmes ont manifesté samedi à Mexico pour protester contre une vague de tentatives d'enlèvement dans le métro et pour demander au président Andrés Manuel López Obrador d'intervenir. Sur le parcours, entre le touristique Paseo de la Reforma et la place centrale du Zocalo, les manifestantes ont fait deux arrêts pour observer une minute de silence, le poing levé, en mémoire des femmes assassinées ou portées disparues dans le pays. Un texte a été lu à l'arrivée pour exhorter le président mexicain à se prononcer. Ces dernières semaines se sont multipliées les plaintes dénonçant des tentatives d'enlèvement de femmes de la part d'hommes qui les accostent dans le métro ou en dehors des stations et essaient de les faire monter dans des véhicules.