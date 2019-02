Theresa May déterminée à mettre en œuvre le Brexit

La Première ministre britannique Theresa May reste "déterminée" à mettre en £uvre le Brexit à la date prévue du 29 mars et à obtenir des concessions de Bruxelles sur l'accord de divorce, malgré le refus de Bruxelles de le renégocier. "Je suis déterminée à mettre en œuvre le Brexit, et déterminée à le mettre en œuvre dans les temps - le 29 mars 2019", a écrit la dirigeante conservatrice dans une tribune publiée dimanche par The Sunday Telegraph. Elle a ainsi écarté la possibilité d'un report du Brexit, comme l'ont suggéré plusieurs responsables politiques ces derniers jours, dont le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, afin de permettre l'adoption de la législation nécessaire avant son exécution.